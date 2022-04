Scende il ‘buio’ in casa biancazzurra

E' buio pesto per il Pescara dopo la trasferta in terra toscana. Il 2 a 1 inflitto dai rossoneri della Lucchese ai biancoazzurri è un risultato che non fa una piega ed è anche una sentenza senza attenuanti per la formazione abruzzese. Il Delfino perde definitivamente, oltre alla partita, anche la sia pur lieve speranza di raggiungere il terzo posto che ora è invece saldamente in mano al Cesena. A tre gare dal termine il Pescara è quinto con 58 punti alle spalle dell'Entella che di punti ne ha 59. Anche la strada dei play-off ora si presenta irta di ostacoli e difficilmente vedrà protagonista il team guidato da mister Auteri.



Dopo un primo tempo con scarse emozioni, la gara si decide in meno di dieci minuti nel secondo tempo. Al 48', con un Pescara tutto sbilanciato in attacco, lascia praterie alla Lucchese e Visconti di sinistro porta in vantaggio la squadra di casa. Poco dopo la Lucchese raddoppia con un tiro non irresistibile di Belloni che finisce nella porta difesa da Sorrentino a cui sfugge dalle mani il pallone che si accomoda in rete. Di lì a poco accorcia le distanze Ferrari dando l'illusione di poter rimontare, ma l'arrembaggio del Pescara si rivela inconcludente consentendo così ai toscani di controllare la gara ed uscire vittoriosi per 2 a 1 dal campo del "Porta Elisa".



LUCCHESE: Coletta 6; Corsinelli 6; Bachini 6; Bellich 7, Nannini 7; Collodel 7; Minala 6,5; Tumbarello 6 (dal 13’ st Frigerio 6); Belloni 7,5 (dal 40’ Ubaldi sv); Visconti 7 (dal 13’ st Baldan 6,5); Nanni 6. A disp. Plai, Cucchietti, Gibilterra, Babbi, Quirini, D’Anccona, Zanchetta, Ruggiero, Brandi. All. Pagliuca 7

PESCARA: Sorrentino 4,5; Zappella 6; Ierardi 5; Ingrosso 5, Frascatore 5; Memushaj 4,5 (dal 16’ st Clemenza 6); De Risio 5; Pontisso 5; (dal 37’ st Nzita sv); D’Ursi 5 (dal 28’ st Diambo 6); Ferrari 6,5; Rauti 5 (dal 1’ st Cernigoi 5). A disp. Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Illanes, Cancellotti, Veroli, Delle Monache. All. Auteri 5

Arbitro Francesco D’Eusanio di Faenza.

Reti: 2’ st Visconti (L), 3’ st Belloni (L), 9’ st Ferrari (P),