Finiti i sogni di gloria, ora si lotta per i play out

La Lucchese, ringalluzzita dai 14 punti conquistati nelle ultime 7 partite, ha affrontato uno sfiduciato Pescara che nelle ultime 11 gare ha realizzato solo 11 punti. Finiti i sogni di gloria, ora la formazione biancoazzurra deve stare molto attenta perchè se continua a deludere, il rischio di finire in zona play out è concreto. La panchina di Gaetano Autieri dunque continua a traballare anche se la dirigenza biancoazzurra ha confermato la fiducia al suo attuale mister. Gli adriatici sono partiti bene aggredendo nei primissimi minuti la Pantera. La Lucchese subito dopo ha prese le contromisure limitandosi a controllare il Pescara senza correre troppi rischi. La gara si è trascinata alla fine dei 90 minuti con un Pescara che non ha saputo perforare la barricata eretta dalla Lucchese. Se poi consideriamo che i biancoazzurri addirittura finiscono in nove la gara per le espulsioni nel finale di Drudi e Rizzo, il bilancio finale da grigio scuro che era diventa nero dopo i cartellini rossi.



TABELLINO: PESCARA LUCCHESE 0-0



PESCARA (3-4-3) Sorrentino s.v.; Ingrosso 5,5, Drudi 5, Veroli 6; Zappella 5,5, Memushaj 5 (dal 19’ s.t. Clemenza 5,5), Pompetti 6, Nzita 5,5 (dal 29’ s.t. De Marchi 5,5); Chiarella 6 (dal 12’ s.t. Rizzo 5), Rauti 5,5 (dal 1’ s.t. Ferrari 6), D’Ursi 5,5 (Radaelli, Iacobucci, Rasi, Illanes, Valdifiori, Diambo, Cancellotti, Frascatore). All. Auteri.

LUCCHESE (4-3-1-2) Coletta 6; Corsinelli 6,5, Bachini 6,5, Bellich 6,5, Nannini 6,5; Frigerio 6,5 (dal 39’ s.t. Brandi s.v.), Minala 7, Visconti 7 (dal 10’ s.t. Picchi 6); Belloni 6 (dal 39’ s.t. Babbi s.v.); Fedato 6, Semprini 6 (dal 10’ s.t. Nanni 5,5) (Cucchietti, Bensaja, Gibilterra, Yakubiv, Dumbravanu, Schimmenti, Lovisa, Baldan). All. Pagliuca

ARBITRO Sfira di Pordenone 5



Espulsi: Drudi (Pescara) al 47’ s.t. per fallo da ultimo uomo, e Rizzo, a partita terminata, per comportamento antisportivo.

Ammoniti Nannini (Lucchese), Veroli (Pescara), Belloni (Lucchese), Ingrosso (Pescara)