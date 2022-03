Il Delfino batte il Siena 2-1 e riparte in classifica da quota 50

Nella gara di oggi il Pescara, ha battuto il Siena per 2 a 1, e ha archiviato definitivamente la beffa di Modena quando dallo Stadio Braglia è uscito sconfitto per 1 a 0. Decisamente rigenerati nelle ultime gare dalla cura Autieri, i biancoazzurri hanno dominato il campo per quasi tutta la durata della partita lasciando poco spazio ai toscani. Semmai una critica può essere fatta a Ferrari e compagni è che gli abruzzesi hanno sprecato molte occasioni per arrotondare il punteggio finale. Con Ingrosso al posto dello squalificato Drudi ed il rientro dell'argentino Ferrari, Rauti a sinistra e Ilanes a coprire la difesa a destra, sostanzialmente il modulo del 4-2-3-1 delle ultime settimane è stato riconfermato da Auteri. Il Delfino, che balza a 50 punti, ha scavalcato di un punto l'Entella ed incrocia le dita in attesa della gara di domani, quando i liguri ospiteranno la Carrarese.



Primo tempo:

La partita si apre con un Rauti imprendibile che al decimo del primo tempo salta Laverone e crossa per Ferrari che tutto solo spreca l'occasione. Pompetti al 14esimo entra in area ma si fa ipnotizzare dall'estremo difensore senese. Il vantaggio del Pescara arriva al 44 esimo con un autogol di Favalli che ti testi manda nella sua rete.

Secondo Tempo:



All'11esimo Clemenza verticalizza l'azione e serve Ferrari che di piatto infila in rete. Al 15esimo Pontisso potrebbe portare a tre le reti del Pescara, ma il legno alto dice di no. Si arriva così, a tempo scaduto, al 49esimo quando il senese Ardemagni di sinistro sorprende Sorrentino



PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino 6,5; Zappella 6 (dal 37’ s.t. Ierardi s.v.); Illanes 6,5, Ingrosso 6,5 ; Veroli 6,5; Pompetti 7 (dal 16’ s.t. Nzita 6); De Risio 7; Clemenza 7, Pontisso 6 (dal 23’ s.t. Cancellotti 6); Rauti 7,5 (dal 17’ s.t. D’Ursi 6); Ferrari 6,5 (dal 23’ s.t. Blanuta 6) . A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Cernigoi, Frascatore). All. Auteri

SIENA (3-5-2): Lanni 7; Laverone 5,5 (dal 28’ s.t. Mora s.v.); Terzi 5; Dumbravanu 6 ; Disanto 6,; Bianchi 6 (dal 39’ s.t. Bani s.v.), Guillaumier 6, Meli 6 (dal 23’ s.t. Cardoselli s.v.), Favalli 4,5; Guberti 5 (dal 28’ s.t. Fabbro s.v.), Paloschi 5 (dal 1’ s.t. Ardemagni 6,5). A disposizione: Mataloni, Farcas, Bastianelli. All. Padalino.



ARBITRO Grasso di Ariano Irpino.