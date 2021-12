Il Pescara non si ferma: con l’Imolese terza vittoria

Dopo la vittoria di misura sull'Imolese per 0-1, la terza consecutiva, per i biancoazzurri la possibilità di partecipare agli spareggi, si fa sempre più concreta, anche se il Cesena, la quarta in classifica, ha 8 punti più della compagine guidata da Auteri. Nella gara odierna, il Pescara per nulla intimidito dall'avversario, ha aggredito sin dall'inizio del match i romagnolo/emiliani schiacciandoli nella propria area. Il risultato si è sbloccato al 50esimo con la rete di Ferrari che così incasella l'ottavo gol stagionale. Al 58esimo gli abruzzesi potrebbero raddoppiare quando Rasi serve D’Ursi, che però da ottima posizione manca clamorosamente la rete. Nel prossimo turno, il 22 dicembre, ultima gara del 2021, i biancazzurri saranno di scena nel derby dell’Adriatico ad Ancona contro l’Ancona Matelica.



TABELLINO: IMOLESE PESCARA 0-1



IMOLESE (4-3-3): Rossi; Lia, Angeli, Rinaldi, Liviero; A. Lombardi, D’Alena, Benedetti; Padovan, De Sarlo, Turchetta. A disposizione: Melgrati, Cerretti, La Vardera, Boscolo Chio, L. Lombardi, Masella, Palma, Belloni, Torrasi, Matarese. Allenatore: Fontana.

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Drudi, Veroli; Cancellotti, Memushaj, Pompetti, Rasi; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. A disposizione: Iacobucci, Frascatore, Ingrosso, Nzita, Diambo, Zappella, Valdifiori, Chiarella, Bocic, De Marchi, Rauti. Allenatore: Auteri.



ARBITRO: Rinaldi

RETI: al 5' st Ferrari F. (Pescara).