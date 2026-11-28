«2.105.312 euro per Chieti, per mettere in sicurezza la città e chiudere definitivamente due ferite aperte. È un risultato concreto, che Fratelli d'Italia rivendica con orgoglio e che dimostra come la buona politica, quando lavora in sinergia tra Comune, Regione e Commissario, produca risultati». È quanto dichiara Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Chieti, commentando il Decreto n. 2/CH del 18 novembre 2026 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 – Regione Abruzzo, che liquida al Comune di Chieti l'anticipazione di cassa disposta dal Commissario straordinario, Presidente Marco Marsilio, con l'Ordinanza n. 4 del 30 ottobre 2026.

«Dopo gli eventi meteo del maggio-giugno 2023, Chieti e Bucchianico sono passate alla gestione commissariale con la Legge 40/2025. Le risorse stanziate con l'OCDPC 1021/2023 non erano ancora state formalmente trasferite, in attesa del decreto previsto dalla legge. Per non bloccare i lavori urgenti, il Commissario Marsilio ha disposto un'anticipazione di cassa dalla contabilità speciale. Con questo decreto, l'Ufficio Speciale Ricostruzione, diretto dal dott. Vincenzo Rivera, rende quell'anticipazione operativa».

Nel dettaglio, le risorse destinate al Comune di Chieti, soggetto attuatore degli interventi, sono così ripartite: 1.400.000 euro per la messa in sicurezza del versante nord della collina del quartiere Santa Maria, con la demolizione degli edifici privati a rischio crollo a ridosso delle strade pubbliche; 420.000 euro per il completamento della demolizione del Condominio Miravalle, palazzine A e B; 285.312 euro per il contributo al personale di supporto all'attuazione degli interventi da parte del Comune di Chieti.

«Parliamo di sicurezza, prima di tutto – prosegue Di Biase –. Santa Maria e Miravalle non sono solo due interventi edilizi: sono due quartieri, due comunità che da troppo tempo attendono risposte. Con questi fondi si mettono in sicurezza strade e abitazioni, si rimuovono situazioni di pericolo e si restituisce serenità ai cittadini». «Ringraziamo il Presidente Marsilio, il Direttore Rivera e gli uffici dell'USR per il lavoro svolto e per aver evitato che un passaggio burocratico bloccasse interventi urgenti e attesi. Ora il Comune dovrà procedere speditamente, con la rendicontazione puntuale di quanto erogato, come previsto dal decreto».

«Fratelli d'Italia continuerà a vigilare affinché questi fondi diventino cantieri, lavori e risultati concreti nella vita delle persone. Perché le pari opportunità, la sicurezza e la qualità della vita non sono dichiarazioni di principio: sono opere, servizi e fatti».