Frase del giorno

11 Nov, 2025
  1. Home
  2. Politica
  3. Marsilio nominato commissario per la ricostruzione di Chieti e...

Marsilio nominato commissario per la ricostruzione di Chieti e Bucchianico

ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha firmato il decreto di nomina

Marsilio nominato commissario per la ricostruzione di Chieti e Bucchianico

"Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci mi ha autorizzato a comunicare ufficialmente di avermi chiesto la disponibilità a esercitare il ruolo di Commissario, come prevede la legge da poco approvata, per la Ricostruzione a Chieti e Bucchianico, con i quartieri colpiti dal dissesto idrogeologico”.

Lo ha reso noto  il presidente Marco Marsilio al termine della riunione della Commissione Protezione Civile con il ministro Nello Musumeci e le amministrazioni regionali che si è tenuta questa mattina presso la sede operativa del Dipartimento Protezione civile nazionale in via Vitorchiano a Roma.

“Naturalmente ho dato la mia piena disponibilità, si tratta ora di attendere i tempi tecnici, una settimana circa per la redazione del decreto e la sua registrazione, e poi entreremo in carica, pronti a farci carico delle responsabilità che derivano da questo incarico per spendere presto e bene i soldi che sono stati stanziati per la ricostruzione e per affrontare tutte le problematiche che emergeranno”.

Tags: Commissario Chieti Bucchianico Ricostruzione marco marsilio

Vedi anche

Nuovo commissario alla Ricostruzione: via Legnini per il marchigiano Castelli
Politica

Nuovo commissario alla Ricostruzione: via Legnini per il marchigiano Castelli

03 Gen, 2023
Marco Marsilio e' il nuovo Governatore della Regione Abruzzo
Politica

Marco Marsilio e' il nuovo Governatore della Regione Abruzzo

11 Feb, 2019
Il senatore Marco Marsilio è il candidato del centrodestra per le regionali abruzzesi
Politica

Il senatore Marco Marsilio è il candidato del centrodestra per le regionali abruzzesi

01 Dic, 2018
Di Primio nomina la Spinozzi commissario di Chieti Solidale
Politica

Di Primio nomina la Spinozzi commissario di Chieti Solidale

10 Set, 2015
Alento: il primo fiume a sud dell’area metropolitana Chieti-Pescara
Ambiente

Alento: il primo fiume a sud dell’area metropolitana Chieti-Pescara

05 Nov, 2014
Mazzette a L'Aquila. Coinvolto anche ex Vice Commissario alla Ricostuzione
Cronaca

Mazzette a L'Aquila. Coinvolto anche ex Vice Commissario alla Ricostuzione

17 Giu, 2014
Il Governator supera la prova
Attualità

Il Governator supera la prova

29 Ott, 2012
Chiodi, i litigi ed il 'concorsone'
Lavoro

Chiodi, i litigi ed il 'concorsone'

04 Set, 2012
Il Pd: via Chiodi da L'Aquila
Attualità

Il Pd: via Chiodi da L'Aquila

25 Mag, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661