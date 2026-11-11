Chieti tra frane e fondi bloccati: FdI chiede a Marsilio un'accelerazione

Non uno scontro tra enti, ma una richiesta di soluzioni concrete per chi vive ancora con le palazzine da demolire e le strade chiuse. È questo il senso della nota diffusa dal Gruppo di Fratelli d'Italia del Comune di Chieti, che interviene sulle dichiarazioni rese dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio nella sua veste di Commissario per le emergenze.

Il gruppo consiliare, guidato dalla capogruppo Carla Di Biase, prende atto del lavoro svolto dal Presidente Marsilio negli undici mesi di incarico commissariale, con l'adozione delle quattro ordinanze per la ricostruzione privata e l'anticipazione di cassa per il disagio abitativo e le demolizioni. "Resta tuttavia un dato che come rappresentanti della Città non possiamo ignorare", si legge nella nota.

Sul fronte del dissesto di Chieti e Bucchianico, FdI riconosce che i fondi per le demolizioni erano disponibili dal settembre 2023, ma sottolinea come le famiglie sfollate attendano da allora e come le risorse, oggi inserite nell'Ordinanza 4, "non siano ancora materialmente disponibili nelle casse del Comune in attesa del parere della Corte dei Conti per la reiscrizione sulla nuova contabilità speciale". "Non è propaganda, è la realtà che vivono i nostri concittadini. Non cerchiamo colpevoli, cerchiamo soluzioni per chiudere i cantieri", precisa il gruppo.

Quanto alla calamità di aprile 2026, la nota prende atto che i 15 milioni disponibili sono destinati alla somma urgenza e che il Piano da 73,5 milioni inviato a Roma a luglio è in attesa di finanziamento, così come che la documentazione comunale, caricata il 7 agosto e integrata il 21 ottobre, è stata formalizzata al Dipartimento con poche ore di scarto. "Ma proprio questo dimostra che il sistema regge: se il Comune ha integrato, vuol dire che ha lavorato", osservano i consiglieri, rilevando che i 526 interventi valgono 23 milioni a fronte dei 15 disponibili e che il rischio residuo supera il miliardo con 208 interventi prioritari. "Il fabbisogno reale è enorme e i 15 milioni non bastano".

"Non è accettabile ridurre tutto a uno scontro tra enti. La strada provinciale 162, Santa Maria, le frane di aprile: non sono numeri in piattaforma, sono pezzi di territorio che rischiano di restare chiusi", ammonisce Fratelli d'Italia, che rivolge al Presidente Marsilio – "il nostro Presidente e il nostro Commissario" – tre richieste precise: accelerare il parere della Corte dei Conti per sbloccare le anticipazioni al Comune di Chieti; integrare lo stanziamento per l'Abruzzo già nella prossima legge di bilancio, passando dai 15 milioni attuali ai 73,5 milioni del Piano urgente; programmare da subito il finanziamento per i 3,5 milioni già ritenuti ammissibili per Santa Maria, senza attendere ulteriori approfondimenti per gli altri 64.

La nota si chiude con un riferimento al Sindaco Legnini, che "conosce i tempi del ruolo di Commissario, avendolo svolto ad Ischia, e sa che ci vuole tempo. Ma conosce anche le esigenze di Chieti, che è capoluogo e non può permettersi un altro inverno con le palazzine da demolire e le strade chiuse". "Fratelli d'Italia a Chieti non farà mai scaricabarile né propaganda a 4 giorni dalle suppletive. Farà il suo dovere: difendere Chieti nelle sedi istituzionali e chiedere al Governo amico di fare presto e bene".