Sono in via di notifica in queste ore le tre ordinanze contingibili e urgenti riguardanti altrettanti fabbricati del versante nord della collina di Chieti, nella zona rossa del quartiere Santa Maria, interessata da un fenomeno franoso profondo e in continua evoluzione. I provvedimenti arrivano al termine di un approfondito percorso tecnico-scientifico condotto dal Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) – composto da Comune, Genio Civile, Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) e Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università "G. d'Annunzio" – in attuazione delle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione.

L'adozione degli atti è stata preceduta da un costante e partecipato confronto con i residenti, attraverso incontri pubblici e tecnici con i condomini, gli amministratori e i comitati cittadini, oltre che dalla formale comunicazione di avvio del procedimento per consentire a tutti gli aventi diritto di presentare osservazioni e memorie tecniche.

Le tre ordinanze interessano 66 unità inagibili (in molti casi alloggi vuoti o seconde case) e 45 famiglie, che si aggiungono alle 81 già destinatarie di provvedimenti in precedenza.

Condominio "La Pinetina" (via Don Minzoni n. 7 – Ordinanza n. 17): dispone lo sgombero immediato, l'inagibilità e l'interdizione delle aree esterne e del tratto sottostante di via Fontevecchia. L'edificio presenta una rotazione rigida attiva, dissesti diffusi e un grave danneggiamento del muro di sostegno a valle, con lesioni sub-verticali fino a 10 cm, configurando un serio rischio di crollo e di "effetto domino" verso la viabilità e gli edifici sottostanti. Per gli alloggi di proprietà ATER presenti nello stabile è stato disposto che l'Azienda provveda a individuare sistemazioni alternative per gli inquilini.

Condominio "Don Minzoni" (via Don Minzoni n. 11 – Ordinanza n. 18): dispone lo sgombero immediato e l'inagibilità dell'intero fabbricato, con interdizione delle aree esterne. Le verifiche del GTV hanno accertato una compromissione statica severa e irreversibile sulle murature portanti, lesioni passanti sulle volte, perdita di orizzontalità dei solai e distacchi delle rampe delle scale, in un contesto esterno segnato da vistose fratture e avvallamenti del terreno.

Condominio "Bel View" (viale Gran Sasso n. 131 – Ordinanza n. 19): dispone lo sgombero immediato e l'inagibilità della sola palazzina B (lato valle, in zona rossa), che presenta uno spostamento orizzontale relativo di circa 15 cm in sommità (fuori piombo superiore ai 20 cm), rotazione rigida, espulsione del copriferro sui pilastri e gravi danni strutturali e non strutturali che la rendono irrecuperabile. Per la palazzina A (lato monte, in zona gialla), in applicazione del principio di proporzionalità, non viene disposto lo sgombero ma viene prescritto un monitoraggio strumentale continuo per 12 mesi, con relazioni trimestrali, e l'interdizione delle aree esterne a ridosso del corpo B.

«La firma di queste ordinanze rappresenta un passaggio doloroso sul piano umano, perché sappiamo bene cosa significhi per una famiglia dover lasciare la propria casa, ma è un atto doveroso e ineludibile», dichiara il Sindaco Giovanni Legnini. «Di fronte alle risultanze univoche del Gruppo Tecnico di Valutazione e in puntuale applicazione delle ordinanze del Commissario straordinario e delle norme di Protezione civile, il mio primo dovere come Ufficiale di Governo e autorità territoriale è tutelare l'incolumità delle persone e la sicurezza urbana. È un passaggio necessario anche per consentire a questa parte così fragile della nostra città di uscire a risolvere il prioritario tema della sicurezza ed entrare nella fase operativa della messa in sicurezza e della ricostruzione».

«Voglio rassicurare tutti i cittadini coinvolti – prosegue il Sindaco –: l'Amministrazione comunale non lascerà solo nessuno. I nostri uffici, i servizi sociali e la struttura tecnica saranno al fianco di ogni nucleo familiare per fornire tutta l'assistenza necessaria sia nella fase dello sgombero e della sistemazione alloggiativa, sia nella presentazione delle domande per ottenere immediatamente il Contributo per il Disagio Abitativo (CDA) e i rimborsi per le spese di trasloco e deposito previsti dalle ordinanze commissariali».

Legnini ribadisce poi con forza l'auspicio che il Governo nazionale inserisca al più presto nella Legge di Bilancio il riconoscimento del contributo al 100 per cento per la ricostruzione e la delocalizzazione degli edifici colpiti: «È una misura di giustizia indispensabile affinché i diritti di queste famiglie diventino finalmente concretezza». Gli sgomberi oggi disposti e quelli in itinere compongono un quadro che rende sempre più urgente avviare i lavori di messa in sicurezza, delocalizzazione e ricostruzione. «A tal fine mi auguro inoltre che la struttura Commissariale provveda al più presto ad attivare la sede dell'Ufficio speciale della ricostruzione a Chieti come da impegni già assunti. Il Comune è pronto a fare la sua parte anche individuando ipotesi, in corso di valutazione, di rilocalizzazione delle famiglie che vorranno acquistare appartamenti nel centro storico con l'utilizzo e la ristrutturazione del patrimonio pubblico esistente».

Diversa e distinta, sul piano tecnico e procedurale, è la situazione del Condominio Panorama (situato a valle di via Don Minzoni), per il quale si procederà nei prossimi giorni con un provvedimento mirato: l'edificio, infatti, non presenta rilevanti criticità strutturali, ma risulta esposto al grave pericolo derivante dalle condizioni del muro di sostegno sovrastante e dall'incombente presenza del fabbricato La Pinetina. La strada individuata dall'Amministrazione è pertanto quella di uno sgombero, allo stato, temporaneo, finalizzato a consentire l'esecuzione con assoluta urgenza dei lavori di messa in sicurezza del muro e la successiva demolizione del condominio La Pinetina, così da eliminare alla radice il rischio esterno.