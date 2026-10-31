Dissesto Chieti-Bucchianico, il Sindaco: "Servono nuove risorse"

"Soddisfazione per l'esito della Cabina di coordinamento": è il commento del Sindaco Legnini al termine della riunione tenutasi ieri nella sede della Regione Abruzzo a Pescara, convocata per fare il punto sui territori colpiti dal dissesto di Chieti e Bucchianico. Nel corso dell'incontro è stata espressa l'intesa sull'ordinanza n. 4 che dovrà essere emanata dal Commissario straordinario Marsilio, poiché – come spiegato dal primo cittadino – "le nostre proposte espresse nell'interesse delle famiglie coinvolte sono state sostanzialmente accolte".

Un passaggio centrale riguarda la distinzione tra le diverse ipotesi di inagibilità degli immobili. "Valuto positivamente la distinzione tra le ipotesi di inagibilità che comportano la delocalizzazione obbligatoria sulla base di accertamenti tecnici e quelle nelle quali sarà possibile prevedere la messa in sicurezza e quindi la ricostruzione degli edifici non gravemente danneggiati", continua il Sindaco. Su questo aspetto, ha precisato, "dovrà essere emanata nel prossimo futuro una specifica disciplina, che ho richiesto nel corso della riunione di oggi".

Quanto allo sblocco delle prime risorse per le demolizioni e di quelle per il personale di supporto, il Sindaco lo definisce "un primo passo al quale dovranno seguire ulteriori finanziamenti a valere sui fondi già stanziati". È quanto è stato richiesto nel corso della Cabina di coordinamento, preannunciando "l'inoltro dell'individuazione degli interventi più urgenti ricompresi nel Piano degli interventi da noi proposto".

Nel corso dell'incontro è stata poi affrontata la questione del contributo per delocalizzare o ricostruire. "Mi auguro infine che venga risolta al più presto, come da impegni assunti dal Ministro Musumeci e dal Commissario Marsilio, l'elevamento del Contributo dall'80 al 100 per cento, sanando una ingiustificata disparità di trattamento sulla misura del contributo per delocalizzare o ricostruire tra i cittadini di Chieti e quelli di altri crateri sisma e dissesto idrogeologico", sottolinea il Sindaco.

A chiudere, l'appello a completare l'iter: "Rimaniamo infine in attesa dell'approvazione del Piano complessivo degli interventi e dei nuovi stanziamenti che sono urgentemente necessari per consentirci di intervenire dopo 14 mesi dalla conclusione dello stato di emergenza".