Roseto verso le comunali: SI indica la strategia per battere le destre

Sinistra Italiana torna al centro del confronto nel campo progressista rosetano. In una nota firmata dal segretario provinciale di Teramo Ennio Chiavetta e dalla coordinatrice di Roseto Donatella Di Cesare, il partito fa il punto sul percorso unitario avviato in queste settimane e sulla questione delle primarie.

«In questi mesi abbiamo lavorato con continuità e spirito costruttivo insieme alle forze del campo progressista, con l’obiettivo comune di costruire per Roseto una proposta forte, credibile e unitaria», si legge nel comunicato della sinistra rosetana. Quanto allo strumento delle primarie, Sinistra Italiana ribadisce di averlo sempre guardato con favore, ma precisa che «funzionano solo quando sono una scelta condivisa da tutti gli alleati». Dal confronto è emerso che «una parte significativa della coalizione non le ritiene oggi lo strumento più adatto, per ragioni che in parte comprendiamo e rispettiamo». Da qui la presa d’atto «con serenità e senso di responsabilità».

«Per noi viene prima di tutto l’unità del campo progressista e il bene di Roseto», proseguono Chiavetta e Di Cesare, annunciando «immediata disponibilità» a tornare al tavolo politico per definire insieme il programma e individuare una candidata o un candidato unitario, «capace di raccogliere la fiducia di tutte le forze della coalizione e della città».

La nota guarda anche al calendario politico. «Ci attende una campagna elettorale impegnativa, che coinciderà anche con le elezioni politiche nazionali. È quindi ancora più importante che a Roseto il campo progressista si presenti unito, coerente e riconoscibile, costruendo anche a livello locale un’alternativa alle destre». Da qui l’appello finale: «È il momento di lavorare insieme, con serenità e senza contrapposizioni, per arrivare rapidamente a una proposta condivisa e cominciare la campagna elettorale nell’interesse dei cittadini di Roseto».