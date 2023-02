Risultato ad occhiali per il Monterosi vs. Delfino

E’ uno scialbo 0 a 0 il risultato finale della partita al Rocchi di Viterbo tra Monterosi e Pescara disputata su un terreno di gioco al limite della praticabilità. Ciononostante i biancoazzurri, specialmente nella prima frazione di gioco, hanno cercato di far propria la gara senza riuscirci anche a causa della ben organizzata difesa della compagine laziale. Anzi poteva anche arrivare la beffa della sconfitta nel finale dopo l’espulsione di Brosco quando, Plizzari con un bell’intervento ha salvato il risultato. E’ anche sembrato che con l’inserimento del trequartista Rafia ed il rientro dell’italo argentino Lescano, sin dal primo minuto di gioco, il Pescara avesse ritrovato in parte lo smalto che lo caratterizzava nella prima parte del campionato. E domenica prossima all'Adriatico il Delfino ospita il Potenza sconfitto in casa dall'Avellino per 4 a 2.

MONTEROSI (3-5-2): Forte 6,5; Piroli 7; Borri 6, Tartaglia 6; Giordani 6; Parlati 6; Di Paolantonio 5,5 (dal 21' st Carlini 6); Gasperi 6; Lipani 6,5; Tonin 6 (dal 21' st Della Pietra 6); Costantino 7. A disposizione: Moretti, Verde, Tolomello, Vitali. Allenatore Menichini.

PESCARA (4-3-2-1): Plizzari 7; Cancellotti 6; Brosco 5,5; Boben 6; Crescenzi 6; Gyabuaa 6,5; Aloi 6,5; Rafia 7; (dal 34' st Ingrosso sv), Cuppone 5 (dal 29' st Vergani sv); Desogus 6 (dal 34' st Milani); Lescano 6. A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Mesik, Palmiero, Mehic, Dagasso. Allenatore Colombo.

ARBITRO: Mario Saia di Palermo.



PRIMO TEMPO

Al 2’ Il Pescara cerca la rete del vantaggio con Boben che riceve un traversone dal calcio d’angolo, ma l’arbitro ferma il gioco fischiando un fallo.

Al 22’ Pericolosa azione degli adriatici sventata dall’estremo difensore laziale Forte che riesce a mandare sopra la traversa un’incornata di Brosco.

Al 33’ E’ la volta del portiere del Pescara Plizzali a salvare la sua porta anticipando in uscita Lipani.

Al 45’ senza tempi supplementari finisce la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Al 4’ E’ il Pescara è all’attacco con Desogus il cui tiro cross viene allontanato con le mani da Forte.

Al 14’ Desogus smista un pallone per Lescano che a sua volta gira a Cuppone il cui tiro, murato dalla difesa di casa, finisce in angolo.

Al 33’ Si complica la gara per il Pescara quando l’arbitro Sig. Mario Saia, espelle Brosco per un fallo da ultimo uomo su Costantino.

Al 37’ Plizzani compie un miracolo sul diagonale insidioso indirizzato in rete di Costantino.



Al 50' Dopo 5 minuti di recupero finisce l'incontro con il risultato di 0 a 0.