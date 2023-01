Il Pescara contro il Foggia: 0-4

Tra Pescara e Foggia finisce con lo stesso risultato di 4 a 0 dell’andata, con la non lieve differenza che stavolta sono stati i pugliesi a rifilare il poker agli adriatici e non il contrario. Abbandonata ormai da tempo la speranza di agganciare il Crotone, secondo in classifica con 56 punti, che oggi ha pareggiato contro il Potenza, il Pescara comincia ora a preoccuparsi del Cerignola alle spalle degli adriatici con 8 punti di distacco ed in trepida attesa del risultato della partita di domani del Cerignola quando affronterà in casa il Monopoli. Per sperare di vincere i difficili spareggi dei play off, necessari per accedere alla serie B, il Delfino dovrà risolvere alla radice i problemi di cui soffre da diverse giornate, a partire almeno dalla sconfitta per i a 0 a Crotone del 16 gennaio scorso se non prima ancora.

PESCARA (4-3-2-1): Plizzari 6,5; Cancellotti ; Brosco 5;Ingrosso 5; Milani 5; Kraja 5 (dal 1’ s.t. Aloi 5); Palmiero 4,5 (dal 1’ s.t. Vergani 5); Mora 5 (dal 12’ s.t. Gyabuaa 5); Cuppone 5 (dal 12’ s.t. Rafia 5,5); Kolaj 5, Tupta 4 (dal 36’ s.t. Delle Monache s.v.). A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Boben, Mesik, Crescenzi, Saccani, D’Aloia, Desogus, Lescano. Allenatore: Colombo.

FOGGIA (3-5-2):Nobile 6; Leo 6; Di Pasquale 7; Rizzo 6,5; Garattoni 7; Frigerio 7 (dal 40’ s.t. Bjarkason s.v.); Petermann 7; Schenetti 8 (dal 19’ s.t. Di Noia 6); Costa 7,5 (dal 40’ s.t. Rutjens s.v.); Iacoponi 6 (dal 19’ s.t. Peralta 6); Ogunseye 7,5 (dal 24’ s.t. Beretta 7). A disposizione Illuzzi, Dalmasso, Leo, Peschetola, Battimelli, Capogna. Allenatore: Gallo.

ARBITRO: Perri di Roma



PRIMO TEMPO

Al 2′ Su Cross di Cancellotti, Tupta di tacco manda la palla a colpire la traversa.

Al 10′ Il Foggia passa in vantaggio con Ogunseye che da due passi manda in rete sotto dopo un traversone di Costa.

Al 14′ OCCASIONE PESCARA. Kolaj serve un pallone d’oro ad Ingrosso che colpisce di testa ma che non sorprende l’estremo difensore rossonero Nobile che salva la sua porta con una grande parata.

Al 41′ Segna ancora il Foggia con Schenetti, con un tiro a giro che finisce in rete.

Al 45′ Il Foggia passa per la terza volta in vantaggio. Su contropiede dei pugliesi Schinetti tira in porta ma la sfera, deviata da Cancellotti, spiazza l’incolpevole Plizzari e si insacca.

Al 46’ Dopo un minuto di recupero le formazioni vanno al riposo.

SECONDO TEMPO

Al 10′ il Pescara perde il regista Mora che si infortuna ed esce in barella.

Al 2′ Schenetti dal calcio d’angolo serve Rizzo il cui tiro è parato da Plizzari.

Al 6' Costa defilato dalla sinistra rimette in area per Di Pasquale che incorna bene, facendo fare gli straordinari a Plizzari che respinge con le mani.

Al 30′ Contropiede del Foggia con Peralta conclude in porta ma Plizzari respinge.

Al 41' Il Foggia dopo una verloce ripartenza porta a 4 le reti dei rossoneri con Beretta che servito da Peralta sorprende Plizzari.

Al 94' dopo 4 minuti di recupero l'arbitro mette fine all'incontro.