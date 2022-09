Buona la prima del Pescara

Il Pescara, per come si lo si è visto oggi allo stadio Cornacchia, battendo l’Avellino per 1-0, ha buone possibilità di disputare una stagione calcistica alle vette della serie C. Un team completamente rinnovato, quello dei biancoazzurri, ha conquistato i tre punti con il minimo risultato i biancoverdi campani grazie ad un colpo di testa di Lescano. Il risultato è però bugiardo in quanto il Pescara, ben impostato sia in difesa che in attacco, ha dominato quasi ininterrottamente la prima di campionato disputato contro l’Avellino.

Tabellino e pagelle: Pescara Avellino 1-0.

Pescara (4-3-2-1): Plizzari 6,5; Cancellotti 6, Pellacani 6, Ingrosso 6,5, Milani 6, Mora 6, Kraja 6 (76’ Palmiero n.c.), Germinario 6(54’ Kolaj 6,5), Cuppone 7, Lescano 7 (76’ Tupta n.c.), Delle Monache 5,5 (54’ Gyabuaa 7,5). A disp.: Sommariva, D’Aniello, Palmiero, Vergani, Brosco, De Marino, Boben, Desogus, Mehic, Saccani. All.: Colombo.

Avellino (3-4-3): Marcone 6,5; Illanes 4,5, Aya 6, Zanandrea 6 (87’ Russo n.c.), Ricciardi 5 (64’st Rizzo 6), Casarini 5, Franco 5 (64’st Dall’Oglio 5), Tito 5 (64’st Micovschi 5), Guadagni 5,5 (70’st Di Gaudio 5,5), Murano 5,5, Kanoute 5. A disp.: Pizzella, Antignani, Auriletto, Moretti, Garetto, Matera, Maisto, Gambale, Ceccarelli.

Nel primo tempo il Pescara domina l’incontro nei primi 25/30 minuti e al 12’ i biancoazzurri sono vicini al vantaggio con Lescano. Sul suo bel tiro di sinistro vola Marcone e manda in off side. L’Avellino si fa vivo al 25’ con Guadagni con un tiro al volo bloccato da Plizzari.

Nel secondo tempo l’Avellino si mostra inizialmente più aggressivo e al 10’ Mora dall’esterno scheggia il palo. Al 13’ Colaj ruba un pallone ad un difensore, entra in area ma il suo pallonetto si perde sul fondo. Al 18’ il Pescara passa in vantaggio con Lescano che di testa insacca alle spalle dell’incolpevole Marcone. I padroni di casa continuano a pressare i campani nella propria area. Al 25’ va vicino al raddoppio con un destro di Kolaj che sorvola di poco la traversa. Un minuto dopo è Cuppone che scalda le mani all’estremo difensore bianco verde. Al 34’ brivido per il Pescara con Murano che dal limite cerca di sorprendere Plizzari, ma l’estremo difensore del Pescara non si fa sorprendere.

Rete: 18’st Lescano (P)

Arbitro: Paride Tremolada della sezione di Monza

Note: ammoniti Franco, Murano, Illanes (A), Germinario, Mora, Delle Monache (P); angoli 3-0; recupero: 0’pt – 4’st

