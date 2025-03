Risarcito automobilista che investì e uccise Juan Carrito

La Regione Abruzzo ha risarcito della somma di 15 mila euro l’uomo alla guida dell’auto che investi’, uccidendolo, l’orso ‘troppo confidente’ Juan Carrito sulla strada statale 17. L’accordo risarcitorio dei danni alla macchina e delle spese legali e’ stato raggiunto nell’ambito del giudizio civile al Tribunale di Sulmona.

La vicenda risale al 23 gennaio 2023 quando, sulla strada statale 17 all’altezza di Castel di Sangro, la vettura guidata dall’uomo non riusci’ a evitare l’animale, sbucato dal lato sinistro della carreggiata, morto dopo poco. Dai rilievi eseguiti dai carabinieri e’ emerso come il tratto interessato dal sinistro stradale fosse privo di illuminazione pubblica e l’asfalto era bagnato, con una condizione di visibilita’ limitata dalla presenza di nebbia, e per questo l’andamento del conducente della macchina era moderato. Inoltre, in quel tratto non c’erano segnali che indicavano il pericolo di attraversamento della fauna selvatica. Di qui la scelta da parte della Regione (competente sulla manutenzione del tratto stradale) di pagare i danni