Continuano le scorribande di Juan Carrito a fini di marketing

L’orso marsicano M20, passato alle cronache col nome di Juan Carrito, è diventato un bravo, per quanto inconsapevole, agente di marketing delle montagne abruzzesi tanto che probabilmente è stato lui ad aver ispirato il marchio “bear frindly” che il Parco Nazionale della Majella e il WWF hanno appena sponsorizzato. Il nostro orso continua a far parlare di sé con le sue bravate. Mentre l’anno scorso aveva destato scalpore la sua visita ad una pasticceria di Roccaraso per rubare biscotti, proprio ieri, come riferisce il Centro, Juan Carrito si è introdotto nelle cucine del ristorante a tre stelle Casadadonna Reale di Castel di Sangro per un salutino. La estemporanea visita non deve essere dispiaciuta affatto allo chef Niko Romito se, come riferisce al giornale lo stesso ristoratore “l’emozione per la visita ha prevalso sulla paura”. A questo punto sarebbe addirittura ora di concedere all’orso marsicano una laurea ad honorem di Marketing per la sua intensa attività pubblicitaria.