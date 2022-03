Recuperate alcune automobili e il tir usato per l’assalto all’Ivri

Questa notte una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in zona San Silvestro, nello specifico in via Lago Maggiore per l'incendio di due autovetture e un camion. Si è reso necessario l'utilizzo di un autobotte per l' approvvigionamento idrico dei mezzi necessari per spegnere il rogo. Sul Posto 3 mezzi e 7 uomini. Spente le autovetture ed il furgone si provvedeva a raffreddarli ed alla messa in sicurezza della zona di intervento. Sul posto anche la Polizia di Stato poiché queste auto e il camion sono sicuramente stati utilizzati dai malviventi che sono entrati in azione, ieri sera a San Giovanni Teatino, presso la sede dell’Ivri rubando un bottino di circa 4 milioni.