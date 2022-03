E' caccia al 'commando' che ha assaltato l'istituto di vigilanza

Erano almeno quindici/venti le persone che hanno preso d'assalto il caveau dell'istituto di vigilanza Ivri-Sicurtalia in via Po a Sambuceto (San Giovanni Teatino).E non hanno lasciato nulla al caso. Professionisti veri e propri armati fino ai denti. Hanno agito verso l’orario di chiusura dei centri commerciali (alle 21 circa) e in concomitanza della partita dell'Italia. Come si può vedere dalle immagini dopo aver scaricato un'escavatore da un camion alcuni banditi hanno sfondato l’ingresso, mentre altri incendiavano un'auto e una camion e spargevano chiodi per terra per bloccare eventuali gli accessi. Una volta dentro si sono diretti verso la cassaforte sparando a raffica per evitare che i quindici agenti presenti potessero intervenire. Durante la fuga uno dei malviventi ha puntato la pistola in faccia ad un passante intimandogli di lasciare la vettura accesa e di fuggire senza chiamare aiuto. L'auto è stata usata per la fuga e ritrovata a distanza di 500 metri. Tre addetti della sicurezza dell'istituto di vigilanza sono stati colti da malore e trasportati in ospedale.A loro e tutti i colleghi presenti in quei terribili istanti va la nostra vicinanza e solidarietà. Nel frattempo le forze dell'ordine sono impegnate nella caccia al commando mentre al deposito di Sicuritalia si fa anche la conta dei danni. Sembrerebbe, da una prima stima, che la banda sia riuscita a portare via circa 4 milioni di euro.