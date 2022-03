Assalto a portavalori IVRI sull’Asse Attrezzato, mezzi incendiati e file chilometriche

C’è stata una rapina poco fa. Una di quelle che procurano parecchio spavento. Parliamo di un assalto ad un portavalori dell’Ivri all’altezza di via Pò a San Giovanni Teatino, ma le notizie sono ancora molto confuse. Secondo una prima ricostruzione i banditi hanno bloccato il mezzo che trasportava denaro utilizzando due automezzi, che sono stati dati alle fiamme. Per agevolare la fuga dei malviventi anche chiodi lasciati sull’asfalto, con lo scopo di bucare le auto delle forze dell’ordine. Sembra che c’è stata anche una sparatoria e addirittura di una ruspa utilizzata per prelevare il bottino, ma le informazioni sono ancora molto confuse. Di certo c’è un traffico infinito anche nelle strade vicine: la strada per Sambuceto, la via Tiburtina sono congestionate. Auto in ‘tilt’ anche sull’Asse in direzione Chieti e Pescara. La polizia così come i carabinieri sono sul posto.

+++++NOTIZIA IN AGGORNAMENTO++++