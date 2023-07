In Abruzzo ed a Pescara gli incidenti automobilistici diminuiscono

Secondo il report dell’ISTAT sugli incidenti stradali nel 2022, in Abruzzo i mortiper incidenti stradali sono stati 59, dato questo in controtendenza con la media nazionale del +9,9%. Rispetto agli 80 morti del 2021 il calo in incidenti stradali è stato del 26,3%, mentre rispetto al 2020, il numero dei morti è stato identico. Rispetto al 2019 quando furono 78 il calo è stato del 24%. Negli stessi anni gli incidenti stradali sono stati di 2.824 nel 2022, 2.729 nel 2021 e 3.160 nel 2019. L’ISTAT, relativamente agli anni 2021 e 2020, ha comunicato anche gli incidenti stradali nelle province abruzzesi. Pescara è la Provincia con il maggior numero di incidenti stradali di 745 nel 2021 e di 660 nel 2020. I morti sono stati di 9 nel 2021 con un calo di 6 rispetto al 2020 quando i morti sono stati di 14. Negli stessi anni in Abruzzo gli incidenti stradali sono stati di 2.729 con 80 morti nel 2021 e di 2.205 con 59 morti del 2020