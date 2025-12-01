Qualità dell vita, Pescara è la migliore d’Abruzzo

La qualità della vita in Abruzzo nel 2025, secondo la classifica del Sole 24 Ore, vede Pescara come la città migliore della regione, posizionata al 40° posto a livello nazionale grazie a un’eccellente offerta culturale e buoni indicatori in demografia e società. Seguono Chieti al 62° posto, Teramo al 68° (che ha perso 11 posizioni rispetto al 2024) e L’Aquila al 69°, quest’ultima con performance più deboli soprattutto in giustizia e sicurezza.



Classifica delle province abruzzesi nel 2025



• Pescara: 40° posto, miglior piazzamento regionale, eccelle in cultura e tempo libero, demografia e società.

• Chieti: 62°, buona tenuta in giustizia e sicurezza, margini di miglioramento in economia e lavoro.

• Teramo: 68°, in calo rispetto all’anno precedente, penalizzata da indicatori ambientali, affari e lavoro, ma migliora in cultura e tempo libero.

• L’Aquila: 69°, performance critiche in giustizia e sicurezza, ultima tra le province abruzzesi.



La classifica è basata su 90 parametri statistici suddivisi in ricchezza, lavoro, ambiente, servizi, demografia, salute, giustizia e cultura. In Abruzzo, si evidenzia un equilibrio tra potenzialità e criticità regionali, con segnali positivi come la crescita culturale di Pescara che può diventare un volano per tutta la regione.



La classifica nazionale vede confermata la supremazia del Nord Italia con Trento, Bolzano e Udine ai vertici, mentre il Mezzogiorno e molte province del Sud continuano a mostrare situazioni critiche nelle varie dimensioni della qualità della vita, come accade anche per alcune province abruzzesi in alcune categorie.



Questi dati offrono una fotografia dettagliata e aggiornata della qualità della vita in Abruzzo nel 2025 secondo il Sole 24 Ore, utile per analisi socio-economiche e politiche di sviluppo territoriali