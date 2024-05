Il report sulla “qualità della vita” per fasce d’età

Dal recente Report del Sole 24 Ore sulle province in Italia dove si vive meglio per fasce d’età, emerge che l'Abruzzo trascura il benessere di bambini dei giovani e pure di quello degli anziani. Per il giornale economico il risultato regionale migliore è quello del benessere dei bambini di età fino a 14 anni conseguito nella provincia aquilana, classificatasi al 27esimo posto tra le 107 province italiane. Mentre a poca distanza troviamo Chieti in 30esima posizione, Pescara risulta a metà classifica al 59esimo posto e Teramo addirittura al 70esimo. Spulciando gli indicatori da cui emerge il benessere complessivo dei bambini del Sole 24 Ore emerge che Chieti, è settima per quanto il numero dei pediatri di 3,3 professionisti ogni mille residenti tra 0-14 anni. Sempre considerando l'importante indice relativo ai pediatri L’Aquila è in 29esima posizione, Pescara in 38esima e Teramo in 81esima. Spulciando nella generazione dei giovani compresi tra i 18 e i 35 annid’età la prima provincia abruzzese è quella di Teramo 40esima e la peggiore è quella di Pescara che occupa l'89esimo posto della classifica. Per quanto infine concerne la classifica del benessere degli anzianiL’Aquila, pur non brillando particolarmente, si conferma la migliore provincia abruzzese occupando la 52esimaposizione. Esaminando nel dettaglio gli indicatori degli over 65 anni spicca la posizione di Chieti per quanto concerne il numero dei geriatri con 9 attivi per ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre. Infinepreoccupante è il numero dei posti letto nelle RSAdelle province abruzzesi: la migliore è L'Aquila che si colloca al 70esimo posto in classifica. Le altre province Chieti, Pescara e Teramo sono collocate anche peggio di quella aquilana rispettivamente al 76esimo, all'80esimo e al 99esimo posto in graduatoria.