Come vivono i bambini e gli anziani a Pescara

Parafrasando il titolo di un celebre film del 2007 " Non è un paese per vecchi", potremmo dire invece che la provincia di Pescara "Non è un paese per bambini". Lo stabilisce una ricerca del Sole 24 ore del 2021 che ha compilato una classifica della "Qualità della vita dei minori" da 0 a 10 anni, analizzando 12 parametri tra cui il numero dei pediatri, posti disponibili negli asili nido, verde attrezzato, indice sport e bambini ecc. Ebbene analizzando le province italiane quella di Pescara occupa il poco onorevole 105esimo posto sulle 107 totali.

Nella classifica degli indicatori presi ad esame dal giornale economico, la provincia di Pescara è messa peggio in quello che prende in esame gli abusi e i "Delitti denunciati a danno dei minori", secondo cui Pescara, su 107 province è proprio l'ultima la 107esima. Va meglio invece la classifica della "Qualità della vita degli anziani" over 65 in cui Pescara è al 56esimo posto, meglio di Teramo 86 esima, ma peggio de L'Aquila 40 esima e di Chieti 42esima. Per quanto riguarda il paramentro del numero dei gediatri rispetto alla popolazione, siamo addirittura secondi in Italia