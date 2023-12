Qualità della vita. Pescara al 41esimo posto, male le altre città abruzzesi

Gli abruzzesi nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale, per il rinnovo dei Consigli comunali di Pescara e Montesilvano ed infine per il rinnovo di quello dell'Unione Europea. Per esprimere un voto più consapevole non sarebbe male consultare l’edizione 2023 dell’indagine sulla qualità della vita che il Sole 24 Ore annualmente pubblica. Il report è senza dubbio molto approfondito tanto che vengono presi in esame ben 90 indicatori suddivisi in sei macrocategorie tematiche. Nella nostra provincia la qualità della vita pur non essendo eccellente, è comunque di poco migliore della media nazionale considerando che per il Sole 24 Ore Pescara è 41esima nella classifica generale, prima comunque delle altre province abruzzesi (L’Aquila54 esima, Teramo 58esima e Chieti 61esima).

Nel dettaglio la performance migliore è quella che pone Pescara al primo posto in classifica per la presenza dei medici di medicina generale. Da non sottovalutare il dato del clima favorevole a Pescara che, in base all’indice del benessere climatico, risulta al terzo posto dopo Bari ed Imperia. Il dato drammatico del report concerne gli infortuni mortali e invalidanti sul lavoro con Pescara al 90esimo posto della classifica. L'ultima morte bianca è avvenuta sabato scorso quando un operaio di 55 anni è morto cadendo dal tetto su cui stava lavorando. Preoccupa anche il 92 esimo posto, su 107 province, dell’indice di litigiosità. Infine per quanto concerne gli indicatori economici quelli su affari e lavoro, che pur non essendo del tutto negativo essendo Pescara 66esima in classifica , desta preoccupazione in quanto,rispetto all’anno scorso, ha perso ben 18 posizioni.