“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Acqua ancora non potabile nel Pescarese
Le autorità sanitaria hanno diramato una lista dei comuni dove è possibile il consumo umano. Resta il divieto a Pescara, Montesilvano e Spoltore
Nella giornata di ieri, 16 aprile 2026, le autorità sanitarie hanno diffuso l'elenco dei comuni nei quali i campionamenti hanno dato esito positivo sulla potabilità dell'acqua all'indomani dei lavori Aca sulla condotta Giardino e della riapertura della fornitura idrica.
La ASL di Pescara ha confermato l’esito favorevole delle analisi nei territori nei Comuni di:
* Bussi (Officine)
* Bolognano
* Castiglione a Casauria
* Manoppello
* Scafa
* Tocco da Casauria
* Torre de’ Passeri
* Turrivalignani
Sulla base degli esiti, la UOC IAN ha comunicato ai Sindaci la proposta di ripristino della potabilità.
Ma nei Comuni non ancora in elenco, le analisi sono ancora in corso pertanto resta in vigore l’indicazione di non utilizzare l’acqua per scopi alimentari fino a nuova comunicazione ufficiale.
Quindi, niente acqua potabile nei comuni principali del Pescarese, quali Pescara, Montesilvano e Spoltore.