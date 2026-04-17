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Acqua di nuovo potabile ovunque tranne che a Spoltore

La ASL di Pescara comunica che, sulla base degli esiti favorevoli delle analisi effettuate sui campioni prelevati dopo il ripristino, l’acqua della rete è risultata conforme ai parametri previsti

Acqua di nuovo potabile ovunque tranne che a Spoltore

La ASL di Pescara comunica che, sulla base degli esiti favorevoli delle analisi effettuate sui campioni prelevati dopo il ripristino dell’erogazione idrica, l’acqua della rete è risultata conforme ai parametri previsti per il consumo umano nei Comuni di Cepagatti, Città Sant’Angelo, Montesilvano e Pescara.

Tali Comuni si aggiungono a quelli per i quali la potabilità era già stata ripristinata nella giornata di ieri: Bussi (Officine), Bolognano, Castiglione a Casauria, Manoppello, Scafa, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri e Turrivalignani.

Nel Comune di Spoltore la potabilità risulta ripristinata su gran parte del territorio comunale. Restano temporaneamente escluse, in attesa degli esiti degli ulteriori interventi e controlli predisposti dall’Ente Gestore, le seguenti zone/vie: Montesecco, Massera, Mattatoio Vecchio, Pirandello, F. P. Tosti, Petrarca, Michetti, piazza D’Annunzio, Manzoni, Parini, Foscolo, Ungaretti, Ariosto, Perosina, De Cesaris, Dante, Santa Lucia, Pescarina zona alta, strada Le Cicale, strada del Campo Sportivo, Fonte Grande (in parte), strada del Convento, Giotto, Da Vinci, Angiolieri, Bucciarelli, strada Panoramica, strada Sferrella, Fosso Grande, dei Frassini, contrada Frascone.

Per tali aree resta in vigore l’indicazione di non utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari fino a nuova comunicazione ufficiale.

Tags: Acqua Spoltore Montesilvano pescara potabile asl pescara analisi

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