Emergenza acqua contaminata nel Pescarese

Divieto di utilizzo dell’acqua potabile nei Comuni alimentati dalla Sorgente Vitello d’Oro. A seguito di prelievi eseguiti nella giornata del 22 ottobre da parte della UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Pescara, che hanno rivelato la presenza oltre il limite di Enterococchi intestinali, si informa la cittadinanza della non potabilità dell’acqua destinata al consumo umano nei Comuni di:

1. Cappelle sul Tavo : intero territorio ;

2. Collecorvino : intero territorio ;

3. Loreto Aprutino : intero territorio;

4. Montesilvano : Contrada Villa Carmine, Colle Arena Alta, Colle della Selva, Collevento , Macchiano, Barco e zone limitrofe ;

5. Moscufo : intero territorio ;

6. Penne : Contrada San Pellegrino, Contrada Colle San Giovanni, Contrada Collalto

7. Pianella : intero territorio ad esclusione di: Cerratina, Castellana, Vicenne Sud, Conoscopane , Nardangelo , Morrocino ;

8. Picciano : i ntero territorio ;

9. Spoltore : Villa Santa Maria, Caprara, Spoltore centro storico e zone limitrofe .

In attesa dei risultati analitici dei nuovi campionamenti e di quelli tuttora in corso, nonché degli esiti dei controlli di competenza ACA, si invita la cittadinanza, in via precauzionale, a non utilizzare l’acqua a fini alimentari se non previa bollitura, nei territori comunali indicati.

Ovviamente seguiremo l’evolversi di questa nuova emergenza che riguarda il nostro sistema idrico e che, si spera, possa essere anche verificato attentamente anche dalla nostra magistratura.