Frase del giorno

17 Set, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Pignoli torna in Giunta: Masci lo nomina Assessore

Pignoli torna in Giunta: Masci lo nomina Assessore

L’ex assessore, dimessosi a maggio dopo il coinvolgimento in un' inchiesta per presunto “scambio di voto” e problemi di salute, scrive al Sindaco: “Ho ritrovato energie e serenità"

Pignoli torna in Giunta: Masci lo nomina Assessore

Massimiliano Pignoli torna a far parte della Giunta Comunale di Pescara. Il Sindaco Carlo Masci ha firmato il decreto di nomina, formalizzando il rientro dell’ex assessore nell’esecutivo di Palazzo di Città. Una decisione che arriva dopo la lettera inviata dallo stesso Pignoli al primo cittadino lo scorso 7 settembre, acquisita al protocollo generale dell’Ente, con cui ha manifestato la propria rinnovata disponibilità ad assumere l’incarico. Nella missiva, indirizzata al Sindaco, Pignoli ricostruisce le ragioni del passo indietro compiuto lo scorso 18 maggio. “Come noto, lo scorso 18 maggio ho rassegnato le mie dimissioni dall’incarico di assessore al termine di un periodo particolarmente complesso, sia sotto il profilo professionale, sia sotto quello umano”, scrive. L’ex assessore fa riferimento anche alla notizia del suo coinvolgimento “nell’inchiesta relativa a una presunta ipotesi di ‘scambio di voto’”, che – spiega – “ha rappresentato per me un momento di forte destabilizzazione”. Pignoli ribadisce però “con assoluta fermezza” la “totale estraneità ai fatti” contestati e “la certezza della mia innocenza”, esprimendo “piena e incondizionata fiducia nell’operato della Magistratura”. Nel documento, Pignoli rievoca anche una situazione analoga vissuta in passato, “conclusasi positivamente per me dopo tanto tempo”, legata al suo impegno verso “coloro che hanno più bisogno, quelli che sono considerati gli ultimi della società”. “Per loro anche una parola di speranza o la rassicurazione di un’attenzione a una problematica che li riguarda a volte possono assumere in maniera illusoria ed erronea la valenza di una promessa, con tutti gli equivoci che una cosa del genere può comportare”, aggiunge. A pesare in quella fase, precisa ancora Pignoli, sono stati anche “alcuni problemi di salute che mi accompagnano ormai da diversi anni” e che avevano determinato “un forte debilitamento fisico e personale”. Da qui la scelta di compiere “un passo indietro” per dedicare tempo al recupero delle condizioni e a una “profonda riflessione interna”. Oggi, però, il quadro è cambiato. “Dopo questo periodo, sento di aver ritrovato le energie, la serenità e la determinazione necessarie per tornare a mettere la mia esperienza e il mio impegno al servizio della città”, scrive Pignoli. “Resto fermamente convinto della mia innocenza e, con la stessa convinzione, sento di essere pronto a riprendere il lavoro interrotto, con senso di responsabilità, spirito di servizio e con l’unico obiettivo di contribuire al bene di Pescara e dei pescaresi”. Nella lettera, Pignoli rimette comunque ogni decisione alla “esclusiva valutazione” del Sindaco: “La decisione, chiaramente, spetta esclusivamente a Te, e sarà da me accolta con il massimo rispetto, qualunque essa sia, nella consapevolezza del rapporto di fiducia che deve necessariamente essere alla base di ogni incarico di governo”. E conclude: “Ti ringrazio per la disponibilità e Ti confermo, indipendentemente dalla decisione che riterrai di assumere, il mio impegno nei confronti della città di Pescara”.

 

Ricordiamo che a Pescara, la Giunta è composta da un numero massimo di 9 assessori, e nei prossimi giorni conosceremo le deleghe ed eventuali rimpasti nell'esecutivo.

Tags: Massimiliano pignoli assessore Pescara Nomina Masci Giunta

Vedi anche

L'assessore comunale Massimiliano Pignoli si è dimesso
Politica

L'assessore comunale Massimiliano Pignoli si è dimesso

16 Mag, 2026
I Pettinaristi chiedono la revoca dell'incarico a Pignoli
Politica

I Pettinaristi chiedono la revoca dell'incarico a Pignoli

16 Mag, 2026
Nominata la giunta Masci "tris"
Politica

Nominata la giunta Masci "tris"

11 Apr, 2026
Gianna Camplone prima scelta del sindaco Masci
Politica

Gianna Camplone prima scelta del sindaco Masci

25 Mar, 2026
Masci attribuisce le deleghe alla giunta, il vice sindaco è Maria Rita Carota
Politica

Masci attribuisce le deleghe alla giunta, il vice sindaco è Maria Rita Carota

24 Lug, 2024
Ufficiale la nuova giunta Masci ‘bis’
Politica

Ufficiale la nuova giunta Masci ‘bis’

19 Lug, 2024
Masci completa la Giunta coi leghisti Martelli, Sulpizio, Santilli
Politica

Masci completa la Giunta coi leghisti Martelli, Sulpizio, Santilli

07 Lug, 2019
Pescara - In anteprima su Abruzzo Independent la nuova Giunta Masci
Politica

Pescara - In anteprima su Abruzzo Independent la nuova Giunta Masci

29 Mag, 2019
Toto contro la nomina della Teodoro: «Stiamo facendo ridere l'Italia»
Politica

Toto contro la nomina della Teodoro: «Stiamo facendo ridere l'Italia»

04 Lug, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661