E’ ufficiale la nuova giunta Masci ‘bis’. Il primo cittadino, nella prima assise civica di questa mattina, ha nominato Valeria Toppetti, Zaira Zamparelli, Maria Rita Carota, Cristian Orta, Alfredo Cremonese, Massimiliano Pignoli ed Eugenio Seccia. Nei giorni precedenti aveva scelto Adelchi Sulpizio e Patrizia Martelli e, dunque, a questo punto è stata rispettata la questione delle ‘quote rosa’. Ancora non assegnate le deleghe, probabilmente oggetto di un’altra ’gatta da pelare’ per il due volte sindaco di Pescara che, nel momento in cui scriviamo, sta leggendo le linee programmatiche di questa consiliatura. Ricordiamo infine che la durata di questo ultimo consiglio comunale pescarese sarà fino al gennaio 2027: salvo imprevisti, si tornerà alle urne per eleggere il sindaco della Nuova Pescara.

E’ in corso il consiglio comunale in diretta (link sotto).