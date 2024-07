Masci attribuisce le deleghe alla giunta, il vice sindaco è Maria Rita Carota

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha attribuito oggi le deleghe agli assessori, individuando nell'assessore Maria Rita Carota il suo vice. "Nella suddivisione delle deleghe ho tenuto conto delle competenze degli assessori, a partire da quelle professionali, e ho avuto massima considerazione anche degli incarichi già ricoperti all'interno della mia prima giunta, valutando altresì quali settori consentono ai singoli componenti di massimizzare i risultati", dice il primo cittadino. "Avendo già seguito personalmente molti progetti attualmente in corso in città o in fase embrionale, tutti dalla valenza strategica, ho ritenuto opportuno mantenere una serie di deleghe, compresa quella che attiene all'urbanistica, per continuare ad occuparmi direttamente di diversi ambiti, ovviamente condividendo strategie e scelte con l'esecutivo che mi affiancherà nei prossimi anni. Aver indicato una donna come vice sindaco - a memoria d'uomo è la prima volta nella storia di Pescara - mi riempie di soddisfazione perché è un riconoscimento vero, e sottolineo vero, del valore delle donne. Credo che non andrebbe neppure evidenziato più di tanto perché la parità di genere va praticata, cioè messa in pratica, e non predicata come fanno altri, di altra area politica. Quanto io creda nelle donne e nelle loro capacità si legge nei fatti e questo è un fatto determinante. Sono certo che Maria Rita Carota sarà presente, attenta, scrupolosa e sempre disponibile al dialogo, all'approfondimento e al confronto, così come sono certo che l'intera giunta saprà impegnarsi al massimo per il bene della città, affrontando le sfide che ci attendono. Auguro a tutti buon lavoro, per il bene di Pescara e dei pescaresi, un lavoro di squadra che saprà darci grandi soddisfazioni". Masci specifica poi che assegnerà deleghe-obiettivo ai consiglieri comunali di maggioranza, anche in relazione alle deleghe che ha mantenuto per sé. "Desidero coinvolgere direttamente nell'attività amministrativa coloro che sono stati eletti nella coalizione che mi ha candidato a sindaco, per realizzare un'azione più efficace, più puntuale, e per rinsaldare ancora di più il legame tra la città e il Comune, passando proprio per il Consiglio". Di seguito, le deleghe assegnate dal sindaco Masci agli assessori e già comunicate stamani ai partiti della coalizione di centrodestra oltre che agli assessori stessi:

Carlo Masci, Sindaco: Nuovo Comune di Pescara; Lavori Pubblici; Urbanistica; Edilizia Privata; Polizia Locale; Contenzioso; Sicurezza Urbana; PNRR; Politiche Europee; Rapporti con le Partecipate; Fondo Povertà; Contratto di Fiume; Bandiera Blu; Forestazione Urbana; Parco Centrale Urbano, Parco Nord e nuovi Parchi; Transizione Digitale e Transizione Energetica.

Maria Rita Carota (Forza Italia): Vicesindaco; Politiche Culturali e Beni Culturali; Associazionismo Culturale; Cimiteri; Occupazione suolo pubblico; Rapporti con il Consiglio Comunale.

Eugenio Seccia (Forza Italia): Bilancio e Finanze; Personale; Rapporti con le Libere Professioni; Demanio Marittimo.

Patrizia Martelli (Forza Italia): Sport; Associazionismo Sportivo; Eventi Sportivi e Impiantistica Sportiva; Politiche Giovanili; Servizi Demografici ed Elettorali; Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Massimiliano Pignoli (Forza Italia): Protezione Civile; Politiche per la Disabilità; Associazionismo Sociale; Ascolto del Disagio Sociale nelle Periferie; Tutela del Mondo Animale.

Valeria Toppetti (Forza Italia): Pubblica Istruzione; Asili Nido; Mense Scolastiche; Rapporti con l’Università; Edilizia Scolastica - Pari Opportunità; Politiche Età d’Oro; Rapporti con le Confessioni Religiose.

Zaira Zamparelli (Fratelli d’Italia): Attività produttive (Artigianato – Commercio – Pesca – Industria – Mercati - SUAP); Centro Commerciale Naturale; Centro Storico; Promozione della Città; Turismo; Rapporti con le Associazioni di Categoria del commercio e turismo.

Alfredo Cremonese (Fratelli d’Italia): Eventi e Manifestazioni turistico-ricreative; Edilizia Residenziale Pubblica; Politiche Abitative e Housing Sociale; Patrimonio.

Cristian Orta (Fratelli d’Italia): Gestione Parchi e Manutenzione Verde Pubblico; Gestione Rifiuti; Politiche Ambientali.

Adelchi Sulpizio (Lega): Politiche Sociali; Pronto Intervento Sociale; Politiche contro la violenza di genere; Politiche per la Famiglia; Mobilità, Viabilità e Trasporti; Politiche Antidegrado e Sistemi di Videosorveglianza.