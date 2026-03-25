Gianna Camplone prima scelta del sindaco Masci

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha nominato assessore Gianna Camplone, presidente dell’associazione Diversuguali, che ha firmato l’accettazione dell’incarico. Il primo cittadino ha annunciato che la giunta sarà completata dopo la prima riunione del Consiglio comunale, ritenendo necessario consentire agli eletti di procedere all’elezione del presidente dell’assise civica. “Nominerò la Giunta al completo dopo la prima riunione del Consiglio comunale perché ritengo che tutti gli eletti, votati dai pescaresi per rivestire il ruolo di consiglieri comunali, debbano eleggere il nuovo presidente dell’assise civica, come è giusto che sia, ed è un passaggio che ritengo irrinunciabile in questo momento storico”, dice il sindaco Masci. “Ho scelto Gianna Camplone", prosegue, "perché è un simbolo straordinario: è l’emblema della forza, della resilienza, della serenità, della pace con se stessa e con il mondo intero, e ha sempre avuto la grande capacità di trasmettere a tutti coloro che la circondano il sorriso e il coraggio di andare avanti, nonostante le mille difficoltà che la vita ci può mettere di fronte. Con la sua associazione ha dimostrato che l’inclusione non è un sogno ma può diventare realtà e che il partenariato con gli Enti pubblici è un matrimonio vincente per riuscire, insieme, ad affermare i diritti di chi vive la disabilità e anche per far sentire le famiglie meno sole. Nessuno meglio di lei conosce i temi legati alla disabilità e ha dimostrato, nel tempo, di saperli affrontare nella maniera giusta per arrivare a soluzioni condivise in favore delle persone più fragili. Gianna affronta questa sfida per dare un segnale ma sa bene che in cima alla sue priorità ci sono i suoi ragazzi "speciali" che non lascerà mai. Diventando assessore, Gianna Camplone dimostra che non ci sono confini insuperabili, per nessuno, e d’altronde nella sua vita lei ha vissuto innumerevoli difficoltà e le ha superate brillantemente. Sono onorato", conclude Masci, "di averla al mio fianco per avviare questo percorso”. Con questa nomina quindi si avvia la definizione della nuova giunta, che sarà completata dopo l’insediamento del Consiglio comunale e l’elezione del presidente dell’assemblea cittadina.