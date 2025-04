Pescara: vittoria e quarto posto (quasi) blindato

Il Pescara agguanta la vittoria nel finale di gara e blinda il quarto posto in classifica. La rete inziale di Ferraris è vanificata da Spalluto a sei minuti dal termine del match, Ci pensa poi Merola con una doppietta a rendere vana la rete del Legnago Salus.

Pescara in campo con il 4-3-3, con Ferraris, Merola e Cangiano in attacco. Il Legnago Salus invece si è schierato con un 3-4-2-1 con Basso Ricci punta centrale.

In apertura di match occasione per il Legnago Salus, con Ampollini che non è riuscito a raggiungere il pallone su calcio d'angolo. Al 6', il Pescara si è reso pericoloso con Cangiano che ha colpito il palo su cross di Ferraris. Al 15esimo Ferraris ha sbloccato la partita con un tiro preciso che si è insaccato all'incrocio dei pali.



Nella ripresa il Legnago è riuscito a pareggiare all'83' con Spalluto. Tuttavia, il Pescara ha reagito e Merola ha messo a segno una doppietta nel giro di due minuti: prima con un colpo di tacco e poi con un pallonetto. La truppa di Baldini vince così 3-1 e chiuderà la regular season all'Adriatico-Cornacchia contro il Campobasso, ormai salvo, del pescarese Fabio Prosperi per poi concentrarsi sui play-off.

Legnago Salus-Pescara 1-3

15’pt Ferraris (P); 39’st Spalluto (L), 41’ e 43’ st Merola (P)

Legnago (3-5-2): Perucchini; Ampollini, Noce, Tanco; Zanetti (1’st Spalluto), Dore (15’st Morello), Bombagi, Leoncini (32’st Casarotti), Muteba; Franzolini (36’st Peschetola), Basso Ricci (15’st Svidercoschi). A disp.: Bajari, Rigon, Koblar, Tonica, Gazzola, Ruggeri, Banse. All.: Bagatti.

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Meazzi (15’st Valzania), Squizzato (22’st Kraja), Dagasso (33’st De Marco); Merola, Ferraris (15’st Tonin), Cangiano (22’st Bentivegna). A disp.: Saio, Profeta, Letizia, Alberti, Crialese, Staver, Lonardi, Saccomanni, Arena, Lancini. All.: Baldini.

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata. Assistenti: Morea-Martone

Note: spettatori 418, di cui 159 ospiti

Ammoniti: Brosco

Angoli 4-3 per il Pescara

Recupero: pt 1’, st 5’