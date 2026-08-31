Pescara, reazione dopo Forlì: torna Fiorillo tra i pali, in attacco ufficiale Parigi

Dopi il pesante scivolone di Forlì il Pescara Calcio corre ai ripari. Le lacune evidenziate dalla formazione guidata da mister Antonio Buscè nelle primissime uscite stagionali hanno spinto la società ad accelerare con decisione sui movimenti di mercato per puntellare la rosa. Dopo l'affare chiuso con il Latina per Giacomo Parigi il Direttore Sportivo Pasquale Foggia mette a segno il colpo Vincenzo Fiorillo, che vestirà nuovamente la maglia biancazzurra. L'esperto estremo difensore trentaseienne, reduce dall'esperienza con la Carrarese, ritrova l'ambiente che lo ha visto protagonista assoluto dal 2014 al 2021. Con ben 224 gettoni collezionati, Fiorillo detiene il record storico di presenze tra i portieri della storia del Delfino, portando in dote leadership e profonda conoscenza della piazza in un momento delicato. Con il calciomercato agli sgoccioli, la dirigenza rimane vigile: non si escludono ulteriori innesti nelle ultime battute della sessione per consegnare al tecnico una squadra equilibrata e pronta a riscattare l'inizio di stagione.

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