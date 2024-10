Addio all'ex presidente del Pescara Calcio Vincenzo Marinelli

Lo sport abruzzese e non solo piangono la scomparsa di Vincenzo Marinelli, morto a 88 anni dopo una lunga malattia. È stato una figura centrale nella dirigenza sportiva italiana, con un ruolo di rilievo nel calcio, come presidente del Pescara Calcio e accompagnatore della nazionale Under21, e nella pallanuoto. Era suocero del campione Manuel Estiarte.

Negli anni ’80 ha guidato il Pescara come presidente, per poi diventare dirigente accompagnatore della nazionale Under 21, con la quale ha ottenuto numerosi successi internazionali. In tempi più recenti, ha ricoperto la carica di presidente onorario del club biancazzurro. Negli ultimi anni, ha continuato a rappresentare una figura chiave per il club abruzzese, ricoprendo la carica di presidente onorario del sodalizio biancazzurro.

Imprenditore farmaceutico, negli ultimi anni è stato coinvolto in un’inchiesta della procura di Pescara, suddivisa in quattro filoni, dalla quale era uscito di recente a causa del grave peggioramento della sua salute. Le esequie si svolgeranno domani pomeriggio.