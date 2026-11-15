Pescara, il 54% del Sindacometro premia la fiducia dei cittadini

Il 54% di gradimento rilevato dal Sindacometro di LAB21, commissionato e pubblicato da affaritaliani.it, rappresenta un segnale importante per l’amministrazione comunale di Pescara. Il sindaco Carlo Masci ha accolto il dato con soddisfazione, sottolineando come il risultato acquisisca un valore particolare perché arriva direttamente dai cittadini.

Masci è infatti tra i dieci primi cittadini delle città italiane nella fascia demografica dei Comuni con residenti compresi tra 85mila e 119.999 abitanti. Un posizionamento che, secondo l’avvocato pescarese, conferma la fiducia espressa più volte dagli elettori pescaresi e diventa uno stimolo a proseguire nel percorso di trasformazione avviato.

“È un risultato che mi riempie di orgoglio e che accolgo con grandissima soddisfazione”, ha dichiarato il sindaco. “Essere tra i dieci sindaci presenti nella classifica nazionale dei Comuni della nostra fascia demografica rappresenta per me un riconoscimento importante, soprattutto perché arriva direttamente dai cittadini”.

Per l’amministrazione, il 54% non è soltanto un dato di gradimento, ma una spinta a intensificare il lavoro quotidiano al servizio della città..

“In questi anni abbiamo affrontato sfide complesse, assunto decisioni coraggiose e avviato una trasformazione profonda della nostra città”, ha affermato. “Abbiamo messo in campo investimenti senza precedenti, aperto cantieri, realizzato opere e programmato interventi destinati a cambiare il volto di Pescara nei prossimi anni”.

La visione dell’amministrazione è quella di una Pescara più moderna, attrattiva, sostenibile e capace di affermarsi come protagonista a livello nazionale. Un obiettivo che, secondo il sindaco, richiede scelte coraggiose e continuità nell’azione di governo.

“I pescaresi ci hanno espresso la loro fiducia per tre volte alle urne. Questo 54% è uno stimolo straordinario a proseguire lungo la strada intrapresa”, ha aggiunto. “Il mio impegno, quello della Giunta e dell’intera amministrazione comunale sarà sempre quello di ripagare questa fiducia con i fatti, con il lavoro quotidiano e con risultati concreti”.

Il messaggio conclusivo è chiaro: Pescara, secondo Masci, “sta cambiando, sta crescendo e sta costruendo il proprio futuro”. E l’amministrazione intende continuare su questa direzione “con ancora più passione, perché il meglio deve ancora venire”.