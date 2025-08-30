“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Pescara beffato nel finale. Secondo K.O per i biancazzurri
Passo in avanti rispetto al Cesena ma non basta
Pescara ancora K.O. A Mantova finisce 2-1 per i padron di casa. L'ex Mancuso sblocca su calcio di rigore, ingenuo fallo di mani di Valzania poco prima della mezz'ora. Il pari arriva nella ripresa, all'ottavo minuto, grazie al solito Olzer: conclusione potente che si stampa sulla traversa e poi sbatte sulla schiena di Festa, beffando così l'estremo di casa. Fiori appena entrato realizza dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo il gol vittoria. A meno di tre giorni dalla chiusura del calciomercato si aspettano nuovi innesti che possano rafforzare una rosa ancora incompleta.
MANTOVA PESCARA 2-1 29′ Mancuso (rig.) 8’st autogol Festa 41’st Fiori
MANTOVA (4-2-3-1) Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Bani; Galuppini (24’st Mensah), Wieser (30’st Majer) Trimboli, Caprini (40’st Falletti); Bonfati (24’st Bragantini); Mancuso (40’st Fiori). All. Davide Possanzini
A DISPOSIZIONE: Andrenacci, Mullen, Castellini, Pittino, Paoletti, Ruocco, Marras
PESCARA (3-4-2-1) Desplanches; Brosco, Corbo, Pellacani (30’st Giannini); Valzania, Oliveri (45’st Berardi), Squizzato, Dagasso; Olzer (45’st Ferraris), Sgarbi (45’st Meazzi); Di Nardo (30’st Merola). All. Vincenzo Vivarini
A DISPOSIZIONE: Saio, Profeta, Letizia, Brandes, Kraja, Graziani, Meazzi, Ferraris, Tonin.
Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Alessandro Lo Cicero di Brescia e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. IV Uomo: Federico Dionisi dell’Aquila. In sala VAR: Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, con Marco Monaldi di Macerata all’AVAR.
Ammoniti: Radaelli (M), Oliveri (P), Mantovani (M), Mancuso (M) Bani (M)
IMMAGINE DI COPERTINA: PAGINA UFFICIALE PESCARA CALCIO, CREDITS MASSIMO MUCCIANTE