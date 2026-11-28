«Vorrei chiarire che la Confcommercio Pescara ha sempre criticato la cosiddetta ordinanza Cenerentola, ribadendo anche di recente sulla stampa la necessità di spostare l'orario per la somministrazione ai tavoli all'aperto da mezzanotte all'una nel fine settimana. L'abbiamo ripetutamente detto e lo ribadiamo con ancora più convinzione oggi». È quanto afferma il presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano in merito all'ordinanza su Piazza Muzii.

«Infatti sta avvenendo quello che abbiamo sempre sostenuto – prosegue Padovano –, e cioè che con i tavoli fino all'una si creava una situazione ordinata che attirava un pubblico adulto e consapevole, mentre con l'ordinanza attuale si è ottenuto il risultato di lasciare la piazza in balia di giovanissimi fuori controllo che non hanno problemi a stazionare in piedi in quella zona anche fino alle due producendo un rumore antropico notevolmente superiore. Crediamo che anche i residenti si stiano rendendo conto di questo».

«Ribadiamo quindi la richiesta di deroga di un'ora nel weekend per il periodo natalizio e contestualmente chiediamo un incontro con il Sindaco e con l'assessore Zamparelli per valutare la revisione dell'ordinanza anche con un'intesa con i residenti. Riguardo alle multe comminate, è ovvio che l'esasperazione può aver portato qualche infrazione, ma siamo certi che ciò non avverrebbe in presenza di un accordo ragionevole e condiviso sugli orari».