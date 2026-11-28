Una vetrina diventa un manifesto di protesta. Un cartello bianco, stampato con caratteri cubitali rossi e blu, campeggia dietro i vetri di alcuni locali del centro di Pescara. Sopra c'è scritto tutto: "MULTATO 4.000€", la data della sanzione, e la dicitura "ORDINANZA CENERENTOLA". È la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i commercianti esasperati dalle nuove norme comunali per contrastare il rumore notturno.

L'ordinanza, ribattezzata "Cenerentola" perché impone limiti stringenti legati all'orario, impone la chiusura delle somministrazioni all'esterno e la rimozione di tavolini e sedie allo scoccare della mezzanotte nei fine settimana, oltre a limitazioni sulla vendita di alcolici da asporto. Le sanzioni per chi non rispetta le regole sono salate: si va da un minimo di 2.000 fino a un massimo di 20.000 euro. Ed è proprio su queste cifre che si è scatenata la rabbia degli esercenti, che hanno deciso di rendere pubblici i verbali ricevuti, trasformandoli in un avvertimento per i clienti e per l'amministrazione.

La protesta non è isolata. Nelle scorse settimane, le associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) avevano già definito l'ordinanza "farraginosa e di difficile gestione", chiedendo un confronto costruttivo con il Comune. Tuttavia, il dialogo sembra essersi arenato, portando a una vera e propria guerra di nervi. I commercianti sostengono che le restrizioni non solo stiano mettendo in ginocchio un settore strategico per la città, ma non stiano nemmeno risolvendo il problema del rumore, che anzi in alcune zone sembra essersi spostato altrove.

Il malcontento è alimentato anche dalle prime vittime illustri della stretta. A Pescara Vecchia, lo storico locale Room 33 ha annunciato la chiusura dopo dodici anni di attività, con il titolare che ha legato la decisione proprio all'impossibilità di sostenere i costi con le nuove restrizioni orarie. La vicenda ha acceso i riflettori sul rischio di "desertificazione" del centro storico, dove le serrande abbassate potrebbero favorire degrado e illegalità, come denunciato da più parti.

Da Palazzo di Città, il sindaco Carlo Masci ha più volte difeso la linea dura, spiegando che le ordinanze nascono da misurazioni fonometriche dell'Arpa e da esigenze di tutela della salute dei residenti, ricordando anche le sentenze che hanno imposto risarcimenti per il rumore.

Mentre i cartelli con le multe continuano a fare bella mostra di sé nelle vetrine, la domanda resta sospesa: è questa la strada giusta per conciliare il diritto al riposo dei residenti con la sopravvivenza economica di chi lavora la notte? Per ora, la risposta dei commercianti è affidata a un pezzo di carta attaccato al vetro.