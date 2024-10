Ortona in ansia per la febbre Dengue

Continua ad esserci apprensione, nel comune di Ortona, per la Dengue ovvero il virus della febbre emorragica di origine tropicale diffuso dalle zanzare. Dopo i primi casi accertati circa un mese fa e, in attesa di conferma di ulteriori casi sospetti segnalati nei giorni scorsi al Servizio igiene epidemiologica e sanità pubblica dell'Asl Lanciano Vasto Chieti, il commissario straordinario, Gianluca Braga, ha emanato una nuova ordinanza con cui si dispone un nuovo ciclo di disinfestazione del centro cittadino. Secondo quanto previsto nell’ordinanza le attività di disinfestazione riguarderanno anche il quartiere di Fonte Grande dove i prodotti antilarvali e adulticidi verranno diffusi per tre giorni consecutivi a partire da oggi.



Per tali ragioni si consiglia alla cittadinanza di tenere in casa gli animali d’affezione durante i cicli di disinfestazione e, ovviamente, ritirare i panni stesi e i cibi messi su balconi o terrazzi, tenendo anche chiuse le finestre di casa.