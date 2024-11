Ancora un caso di Dengue ad Ortona

Ancora un’infezione da Dengue a Ortona. Si tratta del quattordicesimo caso dalla scoperta del virtuosismo in città, avvenuto lo scorso 5 settembre. Anche questa volta la positività è stata rilevata nella contrada contrada San Pietro. Il Comune di Ortona ha disposto una nuova disinfestazione nell’area interessata, come previsto dal Piano nazionale arbovirosi per prevenire malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre. Purtroppo il clima non aiuta a debellare la presenza del virus.