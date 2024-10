Ancora un caso di febbre Dengue ad Ortona. Dopo quello registrato nel quartiere di Fonte Grande, un altra persona e’ risultata positiva al virus nel quartiere di Villa Grande. Sono al momento 11 i casi complessivi accertati nel periodo compreso tra il 5 settembre e il 24 ottobre. La disinfestazione a Villa Grande prenderà il via questa sera dalle 21 fino a mezzanotte e mezza e per tre sere consecutive, come prevede il protocollo.