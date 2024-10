Probabile caso di Dengue anche a Francavilla al Mare. Dopo i contagi ad Ortona e Chieti che tanta preoccupazione hanno destato nelle rispettive cittadine, la Asl comunica un possibile nuovo contagio al virus e per tale ragione è stata disposta la disinfestazione straordinaria in contrada Villanesi.

Di seguito la nota:

In aggiunta alla disinfestazione preventiva già in corso, da questa notte, sulla scorta di quanto disposto nel Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020/2025, si darà il via a ulteriori trattamenti di disinfestazione straordinaria in tutta contrada Villanesi, oltre il raggio di 200 metri dal luogo in cui la persona potrebbe essersi infettata, al fine di prevenire la trasmissione del virus.