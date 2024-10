Ancora contagi da Dengue a Ortona

Ancora contagi da Dengue ad Ortona. Ma questa volta, e non è una bella notizia, non nel centro urbano ma in contrada Ripari Bardella, contrada Santa Lucia e Villa San Leonardo, dove tre persone sono state contagiate e finite in ospedale. Ciò significa, purtroppo, che le zanzare portatrici del virus non sono state isolate. Per tale ragione è stata disposta ancora attività di disinfestazione nelle contrade interessate.

Il commissario prefettizio ha dunque provveduto ad emanare un’ordinanza consultabile all’albo pretorio:

con cui si estende l’intervento di disinfestazione, che sarà effettuato tramite la ditta ECO.LAN, sul territorio delle contrade eseguendo il trattamento secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025.

Un provvedimento resosi necessario per prevenire la ulteriore diffusione del virus Dengue. Si procederà, dunque , come è già stato fatto nel centro urbano e nel quartiere di Fonte Grande, all’attivazione degli interventi di disinfestazione (adulticidi, larvicidi e ricerca ed eliminazione dei focolai larvali) su tutto il territorio delle contrade e sia su aree pubbliche che private (cortili, piazzali, giardini , terrazze).

Il trattamento verrà effettuato per tre giorni consecutivi a partire da martedì 15 ottobre dalle 21.00 alle 03.00.

Tutti i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali, gestori di attività produttive e tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree dovranno consentire l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze).