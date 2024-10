Dengue quarto caso ad Ortona. Gli esperti: nessun pericolo

Salgono a quattro i contagi da Dengue ad Ortona. Una settimana fa erano soltanto due: in quel momento venne ricoverata una ragazza presso l’ospedale di Lanciano nel reparto malattie infettive. Oggi i casi di contagio dal virus della febbre emorragica, ma per fortuna in versione molto più debole, sono raddoppiati. Gli esperti rassicurano che non ci sono rischi per la popolazione. Il Comune di Ortona si è dato subito da fare per effettuare una nuova disinfestazione nella zona in cui è stato rilevato. Nel frattempo va avanti il piano di emergenza per isolare le zanzare portatrici della malattia al quale hanno partecipato funzionari e tecnici dei servizi di Prevenzione sanitaria e Sanità veterinaria del Dipartimento Sanità della Regione nonché del Dipartimento Prevenzione della ASL Lanciano-Vasto-Chieti (UOC “Sanità animale” e SIESP) e dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo.