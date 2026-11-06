Nuovo ospedale di Vasto: appalto aggiudicato alla ICM SpA

Sarà il raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla capofila ICM SpA, con sede a Vicenza, a realizzare il nuovo ospedale di Vasto. L'aggiudicazione è stata formalizzata con delibera della Direzione Asl, a conclusione delle verifiche previste dal Codice dei contratti pubblici, finalizzate ad accertare da parte della stazione appaltante il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

I riscontri riguardano l'assenza di condanne penali, la regolarità fiscale e contributiva, l'assenza di cause antimafia e di eventuali illeciti professionali, oltre all'iscrizione alla Camera di commercio e al possesso delle capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richieste.

Il contratto, secondo quanto previsto dalle norme, sarà sottoscritto entro 30 giorni dall'aggiudicazione e subito si passerà alla fase della progettazione esecutiva, prevista nell'appalto.

«Teniamo fede agli impegni e rispettiamo il cronoprogramma - ribadisce il Direttore generale della Asl Mauro Palmieri -. Possiamo quindi confermare la posa della prima pietra a inizio anno nuovo. Allo stesso modo, il 2027 si aprirà con il bando per la costruzione dell'ospedale di Lanciano: siamo in attesa di ricevere, mi auguro entro dicembre, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto presentato, che rappresenta il tassello ancora mancante. Una volta ottenuto, possiamo andare in gara per l'appalto integrato, che prevede progettazione esecutiva e realizzazione».