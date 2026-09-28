Nuovo ospedale di Vasto, graduatoria pubblicata: primo il raggruppamento guidato da ICM Spa

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha reso pubblica la graduatoria delle offerte presentate per la realizzazione del nuovo ospedale di Vasto. Al primo posto si è classificato il raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla capofila ICM Spa, con sede a Vicenza, che ha presentato un ribasso del 7,11%.

La procedura riguarda l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del nuovo presidio sanitario previsto nell’area di Pozzitello, al confine tra Vasto e San Salvo.

Alla scadenza dei termini fissati dalla gara sono state presentate undici offerte. Le proposte sono state valutate dalla commissione giudicatrice, chiamata a esaminare documentazione tecnico-amministrativa, qualità progettuale e offerta economica.

Con la pubblicazione della graduatoria, l’iter entra ora nella fase delle verifiche di legge sui requisiti posseduti dal raggruppamento primo classificato e sulle dichiarazioni rese in sede di gara d’appalto. Saranno inoltre svolti gli approfondimenti previsti dal Codice degli appalti. Conclusi questi passaggi, e in assenza di eventuali ricorsi, la Asl potrà procedere all’aggiudicazione definitiva.

«Abbiamo compiuto un altro passo avanti decisivo – sottolinea il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri – che rende concreta la costruzione del nuovo ospedale. Al di là delle comprensibili diffidenze che il tema suscita nell’opinione pubblica, questa Direzione sta dimostrando con gesti concreti che ci si può credere davvero: se non ci saranno impedimenti di tipo burocratico, a ottobre aggiudichiamo i lavori, rispettando il cronoprogramma, com’è avvenuto finora».

L’intervento ha un valore complessivo di 149.656.813,75 euro, circa 150 milioni. Il finanziamento è assicurato da risorse statali e regionali, oltre a una quota a carico dell’azienda sanitaria.

La gara è stata bandita e gestita direttamente dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, secondo le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici. L’obiettivo indicato dall’azienda sanitaria è completare l’iter di affidamento entro ottobre, per consentire l’avvio del cantiere entro la fine dell’anno.