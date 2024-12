Nuovo ospedale di Teramo: presentato il progetto

Il nuovo ospedale di Teramo sorgerà nell’area sud-est del complesso ‘G. Mazzini’. Si tratta di un modello avanzato di struttura sanitaria, progettato per garantire cure all’avanguardia e rispondere in modo mirato alle necessità sanitarie del territorio.

Il costo complessivo dell’intervento è di 285,9 milioni di euro, di cui 192 milioni per lavori e 93 milioni per spese amministrative e nuove tecnologie. Leo Medori, il tecnico di supporto al RUP ha illustrato lo studio di fattibilità. Il progetto prevede una struttura all’avanguardia di 85.329 mq, con cinque ali di degenza disposte radialmente attorno a una piazza centrale coperta, che fungerà da hall principale. Saranno inclusi blocchi operatori, reparti intensivi, ambulatori e spazi per i servizi.

“Confermiamo il nostro impegno a rendere la sanità abruzzese un’eccellenza – ha detto il Presidente della giunta regionale Marco Marsilio – si tratta infatti di un investimento che guarda al futuro, mettendo al centro le persone e le loro esigenze, in una visione di sanità efficiente, sostenibile e innovativa. Un terzo delle risorse economiche previste è già disponibile nelle casse regionali. Per la parte restante cerchiamo di reperire ulteriori finanziamenti, se necessario, si farà ricorso all’accensione di un mutuo, assicurando così la completa copertura dei costi.” Tra le caratteristiche principali: un’integrazione armoniosa con l’ex sanatorio storico (Lotto 3), il recupero di edifici per nuove funzioni, come un nido aziendale, e spazi verdi pensili. Il parcheggio multipiano, attualmente capace di ospitare 675 veicoli, sarà ampliato fino a 989 posti auto a cui vanno aggiunti altri 424 posti auto a raso dislocati in tutta l’area ospedaliera.

La costruzione del nuovo ospedale avverrà in diverse fasi. Indicati anche i tempi di realizzazione:

30 mesi per fasi amministrative e progettazione.

15 mesi per la risoluzione delle interferenze e realizzazione dei primi corpi di fabbrica di servizio e della nuova centrale termica.

42 mesi per la realizzazione del nuovo ospedale e recupero del Lotto3.

6 mesi per arredi attrezzature, tecnologie sanitari, trasferimenti e inizio operatività.

6 mesi demolizione Lotto 1.

15 mesi recupero e reintegrazione urbana delle aree di sedime del Lotto1.