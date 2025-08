Sclerosi Multipla, un Centro dedicato all’ospedale di Vasto

L'ospedale di Vasto compie un passo avanti per la cura della Sclerosi Multipla, con il nuovo Centro istituito presso la Clinica Neurologica. L'iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un percorso multidisciplinare, integrato e personalizzato, con alti standard assistenziali. Si tratta di una concreta opportunità per i pazienti del territorio, che potranno accedere a cure specialistiche qualificate senza dover affrontare lunghi spostamenti.

“Il Centro Sclerosi Multipla prevede una presa in carico globale del paziente - spiega Laura Bonanni, Responsabile dell’Unità operativa e Professore Ordinario all’Università D’Annunzio - con visite specialistiche dislocate anche sul territorio, in particolare presso il Presidio di Gissi. Sono inoltre in corso iniziative volte a introdurre strumenti digitali, come la telemedicina, per migliorare la qualità dell’assistenza e qualità di vita delle persone con sclerosi multipla”.

Le attività del progetto sono portate avanti dalla stessa Bonanni e da Daniela Travaglini, specialista in Neurologia, e si giovano del supporto dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e dell’impegno condiviso di tutta la struttura sanitaria. Il Centro si propone non solo come presidio clinico specializzato, ma anche come luogo in cui il benessere globale della persona rappresenta il fulcro di un’assistenza continua e dedicata, come richiede una patologia cronica e complessa come la sclerosi multipla. “Siamo impegnati - conclude Bonanni - a costruire un percorso condiviso, orientato alla ricerca, all’innovazione nel quale entrino in rete équipe sanitarie, pazienti e famiglie, così da sostenere in modo efficace la gestione della cronicità”.

Al servizio si accede tramite prenotazione al Cup con impegnativa per visita neurologica. Per informazioni si può chiamare il numero 0873308228.