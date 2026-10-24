Nuovo ospedale di Avezzano: aggiudicata la gara, via libera alla realizzazione

Il nuovo ospedale di Avezzano si avvicina alla realizzazione. Con l'aggiudicazione della gara da parte della Regione Abruzzo, l'opera attesa da decenni compie un passo decisivo nel suo percorso, segnando un risultato epocale per la Marsica e per l'intera sanità regionale.

La gara, bandita dall'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom), prevede un importo a base d'asta di 110.168.735,71 euro per l'affidamento mediante appalto integrato della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori . L'investimento complessivo per l'opera, secondo le previsioni della Regione, si attesta intorno ai 119 milioni di euro, con una quota di fondi statali e una parte a carico del bilancio regionale. La procedura è stata espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il coinvolgimento delle categorie di lavori OG1, OG11, OS4 e OS18B .

Il nuovo presidio nasce dall'esigenza di superare i limiti dell'attuale ospedale di Avezzano, che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio e garantisce ogni giorno risposte sanitarie a un vasto bacino di utenza. Le criticità strutturali e la carenza di spazi, tuttavia, evidenziano da tempo la necessità di una struttura nuova, moderna e adeguata ai bisogni della popolazione. Il progetto prevede una struttura di cinque piani e 245 posti letto per la degenza, oltre a 38 posti letto tecnici e 14 per il Covid, per una superficie complessiva di 41.207 metri quadrati, da realizzare su un'area di circa 66mila metri quadrati non distante dall'attuale ospedale .

La nuova struttura potrà offrire ambienti più funzionali, maggiore efficienza organizzativa e standard di accoglienza e comfort più elevati per i pazienti. Allo stesso tempo, consentirà agli operatori sanitari di lavorare in spazi adeguati, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro e la qualità dei servizi erogati. Si tratta di un investimento strategico sul futuro della sanità pubblica, sulla qualità dell'assistenza e sul diritto dei cittadini a ricevere cure in strutture moderne ed efficienti.

Il nuovo ospedale potrà inoltre rafforzare l'attrattività della struttura nei confronti dei professionisti sanitari, contribuendo a creare condizioni più favorevoli per il personale e per l'organizzazione dei servizi.

L'aggiudicazione della gara rappresenta il coronamento di un lavoro articolato e impegnativo, che ha richiesto il reperimento delle risorse necessarie e il superamento di numerosi passaggi amministrativi. Un percorso portato avranti grazie all'impegno condiviso dal presidente della Regione Marco Marsilio, dell'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e della ASL 1 Abruzzo, intervenuta tempestivamente ogni volta che, durante il complesso iter, sono emerse criticità da affrontare e superare.

"L'aggiudicazione della gara rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di realizzazione del nuovo ospedale e segna un risultato epocale per il nostro territorio e per la sanità regionale", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Massimo Verrecchia, sottolineando come si tratti di "un'opera attesa da decenni, che oggi compie un passo decisivo verso la sua realizzazione". Nel corso degli anni, ha aggiunto, "non sono mancati scetticismo e previsioni pessimistiche, ma oggi possiamo rispondere con i fatti".

Il nuovo ospedale di Avezzano si configura così come un'infrastruttura strategica che guarda al futuro e rappresenta una risposta attesa da generazioni di cittadini della Marsica.