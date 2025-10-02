Vasto, 'ok' al nuovo ospedale da 149 milioni

Ci sono novità importanti per quanto riguarda le infrastrutture sanitarie nella nostra regione. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha, infatti, espresso parere favorevole, notificato ieri sera alla direzione Asl, sul progetto del nuovo ospedale di Vasto, un investimento di 149 milioni di euro per 239 posti letto. La sezione ha espresso parere favorevole all’unanimità sul progetto di fattibilità tecnico-economico rafforzato presentato dalla Asl dopo aver ricevuto la validazione degli organismi accreditati di controllo, formulando nel contempo una serie di raccomandazioni e prescrizioni. Tali indicazioni, pur dovendo essere tenute in adeguata considerazione, non precludono l’avanzamento delle successive fasi procedurali.

Per la prossima settimana, intanto, è previsto un incontro del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri con il sindaco di Vasto, Francesco Menna, entrambi supportati dai rispettivi uffici tecnici, per una verifica dello stato di avanzamento dell’intesa sulle opere di urbanizzazione che interessano l’area di costruzione del futuro “San Pio”.

Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa vicenda che potrebbe segnare un punto di svolta per la sanità nel capoluogo aragonese e zone limitrofe.