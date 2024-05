Nuova legge regionale sull’urbanistica. Giovedì 13 giugno all’Emiciclo

E' programmato per giovedì 13 giugno la prossima seduta del Consiglio regionale dell'Abruzzo, così come stabilito questa mattina dalla Conferenza dei Capigruppo. L'ordine del giorno è in corso di definizione, ma di certo, come confermato dal presidente Lorenzo Sospiri, conterrà i provvedimenti già passati al vaglio delle Commissioni. In particolare, sarà esaminato il progetto di legge, “Modifiche alle leggi regionali 58/2023, 59/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”, approvato oggi dalla Prima Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, con i voti della maggioranza e l’astensione dei commissari di minoranza. Il testo ha la finalità di dare seguito agli impegni assunti dalla Regione Abruzzo nei confronti del Governo a modificare le leggi regionali. Gli interventi riguardano la legge regionale n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) e la n. 59 (per la parte che disciplina le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico) del 2023 e le leggi regionali n. 1 (Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle), n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) , n.5 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026), n.6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario) e n. 7 (Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) del 2024. Non si sono svolte le audizioni, previste al primo punto all’ordine del giorno della Prima, in quanto non erano presenti i rappresentanti del Gruppo Burgo Spa e della Società Chimica Bussi Spa. Il presidente della Commissione, Vincenzo D'Incecco, verificherà le motivazioni dell’assenza, con l'impegno, annunciato anche in Capigruppo, di riconvocare i vertici delle aziende per la prossima seduta, fissata per martedì 11 giugno.